В Курской области сбили ракету и беспилотник ВСУ
Смирнов: Средства ПВО сбили ракету и беспилотник ВСУ в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
«Сегодня днём в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолётного типа», — написал он в телеграм-канале.
Также Смирнов поблагодарил российских военных за защиту региона от вражеских атак.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали слободу Белая в Курской области. В результате пострадали три человека, их доставили в медучреждения.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ