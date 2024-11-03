В Курской области сбили ракету и беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня днём в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолётного типа», — написал он в телеграм-канале.

Также Смирнов поблагодарил российских военных за защиту региона от вражеских атак.