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Регион
3 ноября, 15:26

В Курской области сбили ракету и беспилотник ВСУ

Смирнов: Средства ПВО сбили ракету и беспилотник ВСУ в Курской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету и беспилотник в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Сегодня днём в небе Курской области сбиты украинская ракета и БПЛА самолётного типа», — написал он в телеграм-канале.

Также Смирнов поблагодарил российских военных за защиту региона от вражеских атак.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали слободу Белая в Курской области. В результате пострадали три человека, их доставили в медучреждения.

Женщина погибла, закрыв телом дочь во время обстрела ВСУ в Курской области
Женщина погибла, закрыв телом дочь во время обстрела ВСУ в Курской области
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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