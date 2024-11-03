«Твои последние слова»: Украинские националисты грозят расправой мэру Львова

Украинские националисты пригрозили расправиться с мэром города Львов Андреем Садовым, который обвинил тех в расшатывании обстановки в стране. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Мэр Львова Андрей Садовой. Обложка © Telegram / Андрій Садовий

Ранее градоначальник заявил, что националистические и военизированные движения финансируются извне, «чтобы дестабилизировать» Незалежную. В ответ один из представителей «Правого сектора»* отметил, что на Украине «будут править только националисты». Член организации пригрозил Садовому, что повторное обвинение членов «Правого сектора»* во внешнем финансировании станет «последним, что он скажет в своей жизни».

«Упаси Бог, если ещё раз будет сказано, что националистические движения или а-ля милитарные структуры будут финансироваться [из-за рубежа] — это будет последнее, что вы скажете в своей жизни», — сказал глава местного штаба организации Иван Смага.

А ранее Life.ru писал, что в Одессе националисты содрали орден Ленина и медаль «Золотая звезда» со стелы «Крылья победы». Демонтаж постамента организовал бывший-участник «Правого сектора»* Демьян Ганул вместе с подельником.