В Валенсии вновь объявили «красное» предупреждение из-за сильных гроз и ливней

Испанская метеорологическая служба второй раз за последние пять дней выпустила предупреждение о «красном» уровне погодной опасности в Валенсии. По прогнозам синоптиков, в регионе могут продолжиться сильные грозы.

«Южное побережье Валенсии​​​. В этом районе в ближайшие несколько часов возможны сильные грозы: более 90 литров на «квадрат» за один час», — говорится в сообщении метеослужбы.

Предупреждение продлится с 16:00 (18:00 по Москве) до ночи воскресенья, 3 ноября.