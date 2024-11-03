В Валенсии вновь объявили «красное» предупреждение из-за сильных гроз и ливней
Район в Валенсии после наводнения. Обложка © X / ERC_resus
Испанская метеорологическая служба второй раз за последние пять дней выпустила предупреждение о «красном» уровне погодной опасности в Валенсии. По прогнозам синоптиков, в регионе могут продолжиться сильные грозы.
«Южное побережье Валенсии. В этом районе в ближайшие несколько часов возможны сильные грозы: более 90 литров на «квадрат» за один час», — говорится в сообщении метеослужбы.
Предупреждение продлится с 16:00 (18:00 по Москве) до ночи воскресенья, 3 ноября.
Причиной жуткого наводнения в Испании стали проливные дожди, которые прошли 29 октября. Десятки жителей спасались на крышах и мостах, пока внизу стихия неуклонно разрушала всё, что попадалось ей на пути. На данный момент известно о более 220 погибших, десятки людей считаются пропавшими без вести. Один из испанских городов от наводнения спасла древнеримская плотина.