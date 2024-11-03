Древнеримская плотина спасла испанский город от страшного наводнения
El Español: Древнеримская плотина спасла жителей Альмонасид-де-ла-Кубы от потопа
Потоп в Испании. Обложка © X / Peterson276188
Плотина, которая была возведена ещё в эпоху Древнего Рима, спасла испанский город Альмонасид-де-ла-Куба от наводнения. Об этом сообщает газета El Español.
В Испании прошло мощное наводнение. Видео © X / Peterson276188
«Кадры с места событий показывают эффективность римской плотины Альмонасид-де-ла-Куба (провинция Сарагоса) спустя почти 2 000 лет после её строительства», — указано в статье.
Авторы материала уточнили, что конструкция сооружения позволила отвести потоки воды в сторону от города. Это предотвратило появление жертв и разрушений, что, к сожалению, нельзя сказать о других населённых пунктах Испании. В итоге в Альмонасид-де-ла-Куба не обнаружили никаких повреждений.
По данным газеты, эта плотина была построена во второй половине I века нашей эры во время правления императора Августа. Объект является самым высоким из всех сохранившихся римских дамб в мире.
Причиной наводнения в Испании стали проливные дожди, которые прошли 29 октября. Десятки жителей спасались на крышах и мостах, пока внизу стихия неуклонно разрушала всё, что попадалось ей на пути. Из-за разгула стихии рейсы, которые должны были сесть в аэропорту Валенсии, перенаправили в другие регионы. Власти Испании объявили траур. Life.ru сообщал, что уже более 200 человек признаны погибшими во время страшного наводнения. Число может вырасти из-за пропавших без вести.