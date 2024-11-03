Древнеримская плотина спасла испанский город от страшного наводнения

Плотина, которая была возведена ещё в эпоху Древнего Рима, спасла испанский город Альмонасид-де-ла-Куба от наводнения. Об этом сообщает газета El Español.

В Испании прошло мощное наводнение. Видео © X / Peterson276188

«Кадры с места событий показывают эффективность римской плотины Альмонасид-де-ла-Куба (провинция Сарагоса) спустя почти 2 000 лет после её строительства», — указано в статье.

Авторы материала уточнили, что конструкция сооружения позволила отвести потоки воды в сторону от города. Это предотвратило появление жертв и разрушений, что, к сожалению, нельзя сказать о других населённых пунктах Испании. В итоге в Альмонасид-де-ла-Куба не обнаружили никаких повреждений.

По данным газеты, эта плотина была построена во второй половине I века нашей эры во время правления императора Августа. Объект является самым высоким из всех сохранившихся римских дамб в мире.