Захарова высмеяла эстонского министра, которого насторожило белое и чёрное духовенство в церкви

Канцлеру МВД Эстонии Тармо Мийлитсу не следует лезть к Эстонской православной церкви (ЭПЦ) со своей «либеральной политкорректностью». С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что МВД Эстонии «вдруг стало обеспокоено» новым проектом устава ЭПЦ Московского патриархата. В частности, Мийлитс обратился к церкви с требованием разъяснить фразу «не состоящий в браке представитель белого духовенства». Как напомнила Захарова, в православии есть разделение на белое и чёрное духовенство. К первым относятся священники, которые могут вступить в брак, вторые — монахи или послушники, давшие обет безбрачия. Цвет кожи, подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, тут значения не имеет.

«Не лезьте со своей навязанной из-за рубежа либеральной политкорректностью в то, что гораздо древнее и сложнее всего, что вы можете себе представить, Тармо», — написала Захарова в телеграм-канале.