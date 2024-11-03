Константинопольский патриархат намерен вмешаться в уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевскими властями. Такое мнение выразил публицист Сергей Проскурин, его статья опубликована на сайте РИА «Новости».

По словам эксперта, после скандального захвата самого крупного на Украине Архангело-Михайловского собора в Черкассах Константинопольский патриархат созвал заседание синода, куда был приглашён новый глава МИД Незалежной Андрей Сибига. Патриарх Варфоломей выразил ему недовольство работой главного раскольника, лидера неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко.

«Достоянием общественности стали два тезиса. Первый: на Фанаре попросили украинских делегатов ещё раз напомнить Думенко о беспрецедентных методах работы. Варфоломей и ранее указывал ему, что не приемлет политику жёсткой руки», — говорится в публикации.