Константинополь заподозрили в попытке вмешаться в церковный раскол на Украине
РИА «Новости»: Константинополь может вмешаться в церковный раскол на Украине
Константинопольский патриархат намерен вмешаться в уничтожение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) киевскими властями. Такое мнение выразил публицист Сергей Проскурин, его статья опубликована на сайте РИА «Новости».
По словам эксперта, после скандального захвата самого крупного на Украине Архангело-Михайловского собора в Черкассах Константинопольский патриархат созвал заседание синода, куда был приглашён новый глава МИД Незалежной Андрей Сибига. Патриарх Варфоломей выразил ему недовольство работой главного раскольника, лидера неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко.
«Достоянием общественности стали два тезиса. Первый: на Фанаре попросили украинских делегатов ещё раз напомнить Думенко о беспрецедентных методах работы. Варфоломей и ранее указывал ему, что не приемлет политику жёсткой руки», — говорится в публикации.
Согласно второму тезису, Сибигу попросили разрешить украинским священнослужителям высших санов выезжать за границу.
Напомним, власти Украины стремятся уничтожить УПЦ. 24 августа Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает каноническую Украинскую православную церковь. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную веру и уничтожает православие. В ООН выразили обеспокоенность ситуацией и пообещали «проанализировать закон» на предмет нарушения прав человека. На этом фоне раскольники продолжают штурмовать храмы УПЦ и нападать на прихожан канонической церкви, а Зеленский просит дать ПЦУ статус патриархата.
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