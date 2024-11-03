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3 ноября, 18:42

В Петербурге отправили под стражу мужчину за подрыв трёх опор ЛЭП

Выборгский суд Петербурга арестовал до 19 декабря мужчину за подрыв 3 опор ЛЭП

В Санкт-Петербурге суд арестовал мужчину по делу о подрыве трёх опор линий электропередач. Об этом сообщается в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов города.

Фигурант дела о подрыве опор ЛЭП в Петербурге Первашов в Выборгском суде. Видео © Telegram / SPbGS

«Выборгский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ильи Первашова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.281 УК РФ», — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, не позднее 19 сентября мужчина установил взрывные устройства на трёх опорах ЛЭП в Выборгском районе и совершил подрыв. 2 ноября его задержали. При этом Первашов пытался сбежать и оказывал сопротивление. Фигурант дела просил отправить его под домашний арест, но суд заключил мужчину под стражу до 19 декабря.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jan von nebenan

Никита Никонов
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