Украинские диверсанты, готовившие подрывы ЛЭП российских АЭС, признали вину
Александр Майструк и Эдуард Усатенко. Обложка © Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро
Александр Майструк и Эдуард Усатенко, предпринявшие попытку подрыва опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, признали вину в содеянном. Об этом сообщает руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале. По версии следствия, фигуранты вошли в диверсионно-террористическую группу украинской разведки.
«Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко <...> в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций... Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают», – написала она.
Украинские диверсанты своими действиями нанесли ущерб на сумму около 10,85 миллиона рублей. Обвиняемым удалось подорвать одну, а также заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и семь опор Калининской АЭС. Они планировали остановить ядерные реакторы, что впоследствии привело бы к нарушению штатной работы АЭС, нанеся удар по экономике и репутации РФ.
Майструку и Усатенко вменяют, в частности, статьи о прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности — к слову, в РФ впервые судят по этой статье — а также о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств и контрабанде ядовитых, отравляющих и взрывчатых веществ.
Напомним, в ночь на 1 мая 2023 года в Ленобласти неизвестные ночью подорвали опору ЛЭП. На ещё одной был обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство. Губернатор региона Александр Дрозденко позже сообщил, что угроза подрыва второй опоры ЛЭП была ликвидирована, с неё снят заряд с взрывателем. В результате проведённых мероприятий ФСБ задержала двух членов диверсионно-террористической группы: украинцев Александра Майструка и Эдуарда Усатенко. Оказалось, что они проходили спецподготовку в лагерях в Киевской и Николаевской областях Незалежной,