Украинские диверсанты, готовившие подрывы ЛЭП российских АЭС, признали вину

Александр Майструк и Эдуард Усатенко, предпринявшие попытку подрыва опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС, признали вину в содеянном. Об этом сообщает руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем телеграм-канале. По версии следствия, фигуранты вошли в диверсионно-террористическую группу украинской разведки.

«Обвинение будет доказывать, что Александр Майструк и Эдуард Усатенко <...> в канун Дня Победы предприняли попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций... Суду Майструк и Усатенко сообщили, что вину признают», – написала она.

Украинские диверсанты своими действиями нанесли ущерб на сумму около 10,85 миллиона рублей. Обвиняемым удалось подорвать одну, а также заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и семь опор Калининской АЭС. Они планировали остановить ядерные реакторы, что впоследствии привело бы к нарушению штатной работы АЭС, нанеся удар по экономике и репутации РФ.