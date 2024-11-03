«Краснодар» разгромил главного аутсайдера РПЛ и сохранил первое место в турнирной таблице

Футбольный клуб «Краснодар» разгромил дома «Оренбург» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и сохранил первое место в турнирной таблице. Игра завершилась со счётом 4:0.

Голы у хозяев поля забили полузащитник Кевин Ленини из Кабо-Верде (38-я минута), хавбек Данила Козлов (73-я), армянский полузащитник Эдуард Сперцян (79-я) и колумбийский нападающий Джон Кордоба (88-я). У «Краснодара» теперь 36 очков, у «Зенита» — 33. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют на выезде с «Рубином» 10 ноября. «Оренбург» идёт на последнем месте с 8 очками. 9 ноября клуб встретится с махачкалинским «Динамо» в гостях.