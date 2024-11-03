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3 ноября, 19:21

Захарова объяснила появление в МИД департамента европейских проблем

Мария Захарова: В МИД РФ появился департамент европейских проблем

Департамент общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России теперь носит название департамента европейских проблем. О переименовании, вызванном изменением геополитических условий, сообщили в ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

«Это связано с изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИД», — пояснила Захарова.

Главной причиной она назвала очевидную деградацию структур многостороннего сотрудничества в Европе.

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Ранее Захарова высмеяла эстонского министра. Причиной стала обеспокоенность МВД Эстонии новым проектом устава ЭПЦ Московского патриархата.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Анатолий Цейко
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