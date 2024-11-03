Замначальника тыла Росгвардии арестован за взятку
ТАСС: Замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирзаев арестован за взятку
Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. Обложка © Официальный сайт Росгвардии
Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев арестован в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Зaместитель нaчальника тыла Росгвaрдии генерал-майор Мирза Мирзаев арестовaн военным судом», — указывает агентство.
Ранее заместителя руководителя Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова арестовали за превышение должностных обязанностей. В 2022 году крымское ведомство заключило госконтракт на реконструкцию казарм спецназа. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей. Салманов осуществил приёмку, хотя работы не были до конца выполнены.