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3 ноября, 19:32

Замначальника тыла Росгвардии арестован за взятку

ТАСС: Замначальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирзаев арестован за взятку

Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. Обложка © Официальный сайт Росгвардии

Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев. Обложка © Официальный сайт Росгвардии

Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев арестован в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Зaместитель нaчальника тыла Росгвaрдии генерал-майор Мирза Мирзаев арестовaн военным судом», — указывает агентство.

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Ранее заместителя руководителя Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю Виталия Салманова арестовали за превышение должностных обязанностей. В 2022 году крымское ведомство заключило госконтракт на реконструкцию казарм спецназа. На эти цели было выделено 20 миллионов рублей. Салманов осуществил приёмку, хотя работы не были до конца выполнены.

Оксана Попова
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