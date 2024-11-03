Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация следует из официального телеграм-канала о ситуации на подъездах к транспортному сооружению.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.