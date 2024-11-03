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3 ноября, 19:55

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Информация следует из официального телеграм-канала о ситуации на подъездах к транспортному сооружению.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

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Ранее в Кремле не стали комментировать слушания Арбитражным судом Гааги дела против России о якобы незаконном строительстве Крымского моста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по всей российской инфраструктуре «абсолютно понятна».

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Shutterstock / FOTODOM / Media Whale Stock

Оксана Попова
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