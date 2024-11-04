«Татнефть» пытается отсудить у «Туполева» 5,6 млрд рублей

Крупная нефтяная компания «Татнефть» подала в суд иск на сумму 5,6 млрд рублей против АО «Туполев» и Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова, который является его филиалом. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда Татарстана.

Согласно документам, иск был подан 1 ноября и зарегистрирован как экономический спор, относящийся к гражданским правоотношениям. Подробности требований остаются неизвестными, стороны комментариев по поводу дела не давали.