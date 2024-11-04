В Сербии ответили на слова посла Британии о роли украинцев в освобождении Белграда
Вице-премьер Сербии опроверг заявление посла Британии об освобождении Белграда
Американские истребители в строю над Югославией. Вторая мировая война, 1944 год. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Everett Collection
Вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил с резким опровержением высказываний посла Великобритании Эдварда Фергюсона о составе Красной Армии, освободившей Югославию от нацистов. Заявление, которое приводит пресс-служба премьера, прозвучало после празднования 80-летия освобождения Белграда.
В блоге британского МИД Фергюсон указал, что Третий Украинский фронт Красной Армии был на 70% украинским. Вулин ответил, что «неизвестно, откуда посол взял такие данные», и отметил, что в Сербии никогда не подсчитывали, сколько было англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев среди британских пилотов, бомбивших Сербию на Пасху 1944 года, а также в ходе ударов по стране в 1999 году.
Вулин также оспорил слова посла о том, что смена Болгарией стороны в 1944 году якобы повлияла на активизацию югославских партизан. По его словам, такие действия для Болгарии всегда были «традицией смены стороны» в конфликте.
Напомним, ранее посольство России в Сербии возмутилось статьёй британского посла Эдварда Фергюсона в сербских СМИ, посвящённой 80-летию освобождения Белграда от фашистских захватчиков. По мнению отечественных дипломатов, тот попытался принизить роль советских солдат, освобождавших Европу.