В Сербии ответили на слова посла Британии о роли украинцев в освобождении Белграда

Вице-премьер Сербии Александр Вулин выступил с резким опровержением высказываний посла Великобритании Эдварда Фергюсона о составе Красной Армии, освободившей Югославию от нацистов. Заявление, которое приводит пресс-служба премьера, прозвучало после празднования 80-летия освобождения Белграда.

В блоге британского МИД Фергюсон указал, что Третий Украинский фронт Красной Армии был на 70% украинским. Вулин ответил, что «неизвестно, откуда посол взял такие данные», и отметил, что в Сербии никогда не подсчитывали, сколько было англичан, шотландцев, ирландцев или валлийцев среди британских пилотов, бомбивших Сербию на Пасху 1944 года, а также в ходе ударов по стране в 1999 году.

Вулин также оспорил слова посла о том, что смена Болгарией стороны в 1944 году якобы повлияла на активизацию югославских партизан. По его словам, такие действия для Болгарии всегда были «традицией смены стороны» в конфликте.