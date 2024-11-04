СМИ узнали, как Иран ответит на удар Израиля
WSJ: Иран может привлечь регулярную армию для ответного удара по Израилю
Иран рассматривает возможность расширения масштаба ответных действий против Израиля, что может включать участие как Корпуса стражей исламской революции (КСИР), так и регулярной армии, сообщает The Wall Street Journal.
Решение связано с последними ударами со стороны Израиля, от которых пострадали иранские военные и мирные жители. Однако, как уточняют источники издания, несмотря на возможное расширение задействованных сил, Иран не планирует развёртывание своих войск в регионе.
Ранее представитель КСИР заявил, что Иран даст Израилю ответ, выходящий за пределы понимания. По его словам, он окажется обдуманным и мощным.
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