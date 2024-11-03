Axios: США пригрозили Ирану неконтролируемой реакцией Израиля на новую атаку

Если Иран решится ещё раз атаковать территорию Израиля, США не смогут удержать еврейское государство от масштабного удара возмездия. Соответствующее предупреждение Вашингтон адресовал Тегерану, стало известно изданию Axios.

«Мы не сможем сдержать Израиль и не сможем быть уверены, что следующая атака [Израиля] будет выверенной и целенаправленной, как предыдущая», — приводит портал слова анонимного американского чиновника.