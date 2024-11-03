Axios: США пригрозили Ирану неконтролируемой реакцией Израиля на новую атаку
Если Иран решится ещё раз атаковать территорию Израиля, США не смогут удержать еврейское государство от масштабного удара возмездия. Соответствующее предупреждение Вашингтон адресовал Тегерану, стало известно изданию Axios.
«Мы не сможем сдержать Израиль и не сможем быть уверены, что следующая атака [Израиля] будет выверенной и целенаправленной, как предыдущая», — приводит портал слова анонимного американского чиновника.
Напомним, что недавно Корпус стражей исламской революции анонсировал решительный ответ на бомбардировку Тегерана в ночь на 26 октября. Он окажется обдуманным и мощным, а также «выйдет за пределы понимания», добавили в КСИР. Победить еврейское государство пообещал на днях и новый лидер «Хезболлы» Наим Касем, сменивший убитого Хасана Насраллу. Впрочем, ЦАХАЛ и не думает сбавлять обороты на фоне поступающих угроз.
Flickr / Israel Defense Forces