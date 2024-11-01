Израильская авиация нанесла не менее шести новых ударов по Бейруту

Столица Ливана вновь подверглась бомбардировке со стороны Израиля. Авиация ЦАХАЛ нанесла по Бейруту не менее шести мощных ударов, сообщили в РИА «Новости».

Звуки взрывов были слышны со стороны южного пригорода и в центре города. В районе кварталов Гхбейри и Харет-Хрейк поднимаются столбы дыма. По данным Reuters, это первая атака на объекты «Хезболлы» в ливанской столице после почти недельного затишья.