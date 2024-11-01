Израильская авиация нанесла не менее шести новых ударов по Бейруту
Столица Ливана вновь подверглась бомбардировке со стороны Израиля. Авиация ЦАХАЛ нанесла по Бейруту не менее шести мощных ударов, сообщили в РИА «Новости».
Звуки взрывов были слышны со стороны южного пригорода и в центре города. В районе кварталов Гхбейри и Харет-Хрейк поднимаются столбы дыма. По данным Reuters, это первая атака на объекты «Хезболлы» в ливанской столице после почти недельного затишья.
Момент ударов ЦАХАЛ по Бейруту. Видео © X / Mossad Commentary
Напомним, что несколькими днями ранее «Хезболла» выбрала нового лидера вместо ликвидированного ЦАХАЛ Хасана Насраллы. Предводителем группировки стал священнослужитель Наим Кассем. В первом после назначения на пост заявлении он предрёк Ливану множество жертв, но пообещал победить Израиль.