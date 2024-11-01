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1 ноября, 02:15

Израильская авиация нанесла не менее шести новых ударов по Бейруту

Столица Ливана вновь подверглась бомбардировке со стороны Израиля. Авиация ЦАХАЛ нанесла по Бейруту не менее шести мощных ударов, сообщили в РИА «Новости».

Звуки взрывов были слышны со стороны южного пригорода и в центре города. В районе кварталов Гхбейри и Харет-Хрейк поднимаются столбы дыма. По данным Reuters, это первая атака на объекты «Хезболлы» в ливанской столице после почти недельного затишья.

Момент ударов ЦАХАЛ по Бейруту. Видео © X / Mossad Commentary

Израиль начал бомбёжку одного из древнейших городов Земли
Израиль начал бомбёжку одного из древнейших городов Земли

Напомним, что несколькими днями ранее «Хезболла» выбрала нового лидера вместо ликвидированного ЦАХАЛ Хасана Насраллы. Предводителем группировки стал священнослужитель Наим Кассем. В первом после назначения на пост заявлении он предрёк Ливану множество жертв, но пообещал победить Израиль.

Обложка ©

X / Mossad Commentary

Илья Пушкарев
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