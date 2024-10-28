«Истощили силы и проиграли»: Политолог раскрыл, чем закончится противостояние Ирана и Израиля
Политолог Гамбашидзе: США истощают свои силы в противостоянии с Ираном
Стратегически США уже «проиграли» Ближний Восток — так политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru ответил на вопрос, чем завершится противостояние Ирана и Израиля.
«Противостояние Израиля и Ирана — это классический случай «тепловой ловушки» в мировой политике. Первое и главное, что мы должны понимать: Израиль — это форпост США, плацдарм на Ближнем Востоке, который используется для того, что приковать к нему силы мусульманского мира. Эти силы в ином случае были бы использованы для противостояния глобальной гегемонии США. А так — расходуются на борьбу с «израильской агрессией», — пояснил эксперт.
В этой связи политолог сравнил силы Ирана и Израиля: у первого — экономика в два триллиона номинальных долларов, около 90 миллионов населения, огромная зона влияния, современные вооружённые силы; у второго — всего 10 миллионов жителей и маленький клочок земли. Но Израиль — это заморская территория США, говорит Гамбашидзе. Но, по его словам, уже сейчас США вкладывают в противостояние с Ираном гораздо больше, чем могут себе позволить, и постепенно истощают свои силы.
«Несмотря на тактические успехи в Ливане, в Газе, несмотря на налёты по самому Ирану, на теракты в Сирии и Йемене, стратегически американцы уже проиграли Ближний Восток. Очень важный вопрос: кому они его проиграли? И тут надо вспомнить, что США официально сражаются с «осью зла», то есть с Ираном, Китаем, Россией и их союзниками. Каждый удар по Ирану задумывается и воплощается в жизнь как удар по России», — заключил политолог.
Напомним, Израиль обрушил серию ударов на Иран в ночь на 26 октября. Взрывы были зафиксированы в столице Исламской Республики и нескольких других городах. За день до атаки верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал войска готовиться к войне. Life.ru сообщал, что для атаки Израиль задействовал свыше 100 самолётов. Впрочем, Тегеран назвал нанесённый авиацией ущерб незначительным, однако израильские СМИ заявили, что ЦАХАЛ свела к нулю почти все стратегические оборонные возможности Ирана.
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