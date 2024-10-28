«Истощили силы и проиграли»: Политолог раскрыл, чем закончится противостояние Ирана и Израиля

Стратегически США уже «проиграли» Ближний Восток — так политолог, политтехнолог Илья Гамбашидзе в беседе с Life.ru ответил на вопрос, чем завершится противостояние Ирана и Израиля.

«Противостояние Израиля и Ирана — это классический случай «тепловой ловушки» в мировой политике. Первое и главное, что мы должны понимать: Израиль — это форпост США, плацдарм на Ближнем Востоке, который используется для того, что приковать к нему силы мусульманского мира. Эти силы в ином случае были бы использованы для противостояния глобальной гегемонии США. А так — расходуются на борьбу с «израильской агрессией», — пояснил эксперт.

В этой связи политолог сравнил силы Ирана и Израиля: у первого — экономика в два триллиона номинальных долларов, около 90 миллионов населения, огромная зона влияния, современные вооружённые силы; у второго — всего 10 миллионов жителей и маленький клочок земли. Но Израиль — это заморская территория США, говорит Гамбашидзе. Но, по его словам, уже сейчас США вкладывают в противостояние с Ираном гораздо больше, чем могут себе позволить, и постепенно истощают свои силы.