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4 ноября, 01:22

Американский «партизан» заявил о начале процесса предоставления ему убежища в России

Помогавший ВС РФ Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища

Дэниел Мартиндейл в окружении российских военных. Обложка © Штаб Обороны ДНР

Дэниел Мартиндейл в окружении российских военных. Обложка © Штаб Обороны ДНР

Американец Дэниэл Мартиндейл, который в течение двух лет сотрудничал с российскими военными и занимался разведыванием данных на подконтрольных Киеву территориях в ДНР, считает, что процесс предоставления ему убежища в России уже начался. Его слова приводит агентство РИА «Новости».

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — предположил американец.

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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года. На протяжении двух лет он передавал России координаты украинских военных объектов. В конце октября американца вывезли с территории Незалежной.

Оксана Попова
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