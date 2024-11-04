Американский «партизан» заявил о начале процесса предоставления ему убежища в России

Американец Дэниэл Мартиндейл, который в течение двух лет сотрудничал с российскими военными и занимался разведыванием данных на подконтрольных Киеву территориях в ДНР, считает, что процесс предоставления ему убежища в России уже начался. Его слова приводит агентство РИА «Новости».