Американский «партизан» заявил о начале процесса предоставления ему убежища в России
Помогавший ВС РФ Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища
Дэниел Мартиндейл в окружении российских военных. Обложка © Штаб Обороны ДНР
Американец Дэниэл Мартиндейл, который в течение двух лет сотрудничал с российскими военными и занимался разведыванием данных на подконтрольных Киеву территориях в ДНР, считает, что процесс предоставления ему убежища в России уже начался. Его слова приводит агентство РИА «Новости».
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — предположил американец.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года. На протяжении двух лет он передавал России координаты украинских военных объектов. В конце октября американца вывезли с территории Незалежной.