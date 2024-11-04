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4 ноября, 03:37

Брошенный командованием боец ВСУ обрадовался появлению российских военных

Солдат ВСУ обрадовался бойцу ВС РФ после пяти дней без еды и воды под Курахово

Находившийся на позициях Кураховского направления солдат ВСУ сдался штурмовикам 255-го мотострелкового полка группировки «Юг», обрадовавшись их появлению после пяти дней без воды и продовольствия. Как сообщил боец с позывным Аю, украинскому бойцу было нечего есть и пить, несмотря на обещания командования сбросить продовольствие.

«Вот на некоторые позиции мы зашли, вот крайнее — пленного взяли, там у них даже и покушать нечего было, ни воды. Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что мы его угостили водой. У них не было воды, им пять дней обещали скинуть продовольствие, но «Баба Яга» к ним так и не прилетела», — рассказал солдат РИА «Новости».

Также Аю отметил, что на передовой встречаются «фанатики», которые сражаются до конца, но в основном бойцы ВСУ сдаются в плен.

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Тем временем под контролируемым ВСУ Краматорском обнаружено кладбище с безымянными могилами. Сообщается, что «ещё одно свежее поле» появилось там в течение года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Shark9208888

Анатолий Цейко
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