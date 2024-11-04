В Крыму заявили об ущербе на триллионы рублей за годы составе Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что ущерб, нанесённый Крыму в годы его нахождения в составе Украины, оценивается в триллионы рублей. Его цитируют РИА «Новости».

«Уже сейчас понятно, что счёт пойдёт на триллионы рублей. В украинский период был нанесён ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено всё имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — отметил глава парламента.