В Крыму заявили об ущербе на триллионы рублей за годы составе Украины
Константинов: Крыму за годы в составе Украины нанесён ущерб на триллионы рублей
Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что ущерб, нанесённый Крыму в годы его нахождения в составе Украины, оценивается в триллионы рублей. Его цитируют РИА «Новости».
«Уже сейчас понятно, что счёт пойдёт на триллионы рублей. В украинский период был нанесён ущерб экономике, экологии, культуре Крыма. Пришло в негодность и было разграблено всё имущество, оставшееся в Крыму от Советского Союза», — отметил глава парламента.
Ранее сообщалось, что в Крыму проведут подсчёт похищенных Украиной денежных средств за последние десять лет. Они должны были пойти в том числе на пенсии и социальные выплаты местному населению.
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