«Так было, есть и будет»: В Крыму закрыли вопрос о принадлежности Крыма

Точка в российском статусе Крыма была поставлена ещё в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред. Об этом заявил глава межнациональной миссии полуострова Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».

«Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред. Крым — это законная и неотъемлемая территория РФ. Так было, есть и будет навсегда», — отметил глава миссии.