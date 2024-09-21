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Регион
21 сентября, 12:36

«Так было, есть и будет»: В Крыму закрыли вопрос о принадлежности Крыма

Смирнов: Точку в статусе Крыма поставили ещё в 2014 году

Точка в российском статусе Крыма была поставлена ещё в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред. Об этом заявил глава межнациональной миссии полуострова Заур Смирнов в беседе с РИА «Новости».

«Воссоединение Крыма с Россией произошло на основе всенародного волеизъявления крымчан, которые на референдуме единогласно высказались за российский статус полуострова. Точка в статусе полуострова поставлена в 2014 году, все остальные заявления — инсинуации и бред. Крым — это законная и неотъемлемая территория РФ. Так было, есть и будет навсегда», — отметил глава миссии.

Он добавил, что только у крымчан есть власть определять своё будущее и принадлежность к государству. Политик добавил, что украинский колониальный период Крыма — это уже история, к которой никогда не вернуться. По его словам, вопрос со статусом полуострова закрыт раз и навсегда.

Польский министр быстро дал заднюю после скандальных слов о Крыме
Польский министр быстро дал заднюю после скандальных слов о Крыме

Как рассказывал Life.ru, польский министр Радослав Сикорский разозлил всех представителей Крыма, когда озвучил идею о том, что полуостров можно было бы передать под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести там ещё один референдум. В Кремле всерьёз заявление не восприняли. Однако взбесилась Украина, которая не думала, что союзник усомнится в принадлежности региона.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Александра Мышляева
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