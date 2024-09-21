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20 сентября, 21:20

Польский министр быстро дал заднюю после скандальных слов о Крыме

Польский министр Сикорский открестился от слов о передаче Крыма под мандат ООН

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Обложка © Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Обложка © Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Министр иностранных дел Польши спешно открестился от своего призыва передать Крым под мандат ООН. По словам дипломата, скандальное заявление было сделано в кулуарах встречи в Киеве и не является официальной позицией Варшавы.

«На конференции шла гипотетическая дискуссия среди экспертов в неофициальном режиме», — цитирует главу МИД портал портал Onet.

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Предложение передать полуостров под шефство ООН и провести референдум о его статусе через 20 лет Сикорский озвучил 19 сентября на встрече YES в столице Украины. Кремль счёл заявление дипломата абсурдом, а Госдума РФ сделала Варшаве встречное предложение о землях Пруссии и Силезии.

Илья Пушкарев
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