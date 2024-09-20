Абсурд: В Кремле жёстко высказались об идее Польши передать Крым под мандат ООН
Песков: Территория России не является предметом для дискуссий
Идея МИД Польши по поводу референдума в Крыму является более чем абсурдной. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и прокомментировал идею передачи полуострова под мандат ООН.
«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — оценил представитель Кремля.
Напомним, ранее Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать полуостров под мандат ООН, а через 20 лет провести там референдум. Однако его идею никто не поддержал: глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что в республике десять лет назад уже проводился такой референдум, который показал истинное желание крымчан стать частью России. А в Госдуме предложили Польше вернуть часть земель Германии под мандат ООН.
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