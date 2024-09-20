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Регион
20 сентября, 10:56

Абсурд: В Кремле жёстко высказались об идее Польши передать Крым под мандат ООН

Песков: Территория России не является предметом для дискуссий

Идея МИД Польши по поводу референдума в Крыму является более чем абсурдной. С таким заявлением на брифинге выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и прокомментировал идею передачи полуострова под мандат ООН.

«Мы думаем, что это достаточно абсурдная постановка вопроса. Российская территория и российские регионы не могут являться предметом для каких-либо дискуссий или для передачи кому-то», — оценил представитель Кремля.

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Напомним, ранее Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать полуостров под мандат ООН, а через 20 лет провести там референдум. Однако его идею никто не поддержал: глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил, что в республике десять лет назад уже проводился такой референдум, который показал истинное желание крымчан стать частью России. А в Госдуме предложили Польше вернуть часть земель Германии под мандат ООН.

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Shutterstock / FOTODOM / Ekaterina Kupeeva

Александр Юнашев
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