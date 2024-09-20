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20 сентября, 10:18

В Госдуме ответили Польше на идею передать Крым под мандат ООН

Депутат Ивлев предложил Польше вернуть часть земель Германии под мандат ООН

Крым — российская территория, как с исторической точки зрения, так и с правовой. А вот у Польши действительно есть причины вернуть некогда принадлежавшие Германии земли под мандат ООН. Такое мнение выразил депутат ГД РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова главы польского МИД Радослава Сикорского, о том, что Крым нужно передать под мандат Организации объединённых наций с целью проведения референдума в будущем.

«Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живём на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум»,цитирует парламентария РИА «Новости».

Собеседник агентства подчеркнул, что крымчане вернулись домой, когда воссоединились с Россией десять лет назад. Теперь им не нужна помощь западных «распорядителей» и Сикорского в частности, резюмировал Ивлев.

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Напомним, что на днях глава Радослав Сикорский озвучил идею по определению принадлежности Крыма: он призвал передать полуостров под мандат ООН, а через 20 лет провести там референдум. Глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил польскому министру, что в Крыму как раз десять лет назад проводился такой референдум, и он продемонстрировал желание крымчан стать частью России. Кстати, украинский МИД размышления Сикорского тоже задели за живое и там поспешили напомнить, что считают Крым своим и не будут обсуждать этот вопрос.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marcin-linfernum

Юрий Лысенко
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