Крым — российская территория, как с исторической точки зрения, так и с правовой. А вот у Польши действительно есть причины вернуть некогда принадлежавшие Германии земли под мандат ООН. Такое мнение выразил депутат ГД РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова главы польского МИД Радослава Сикорского, о том, что Крым нужно передать под мандат Организации объединённых наций с целью проведения референдума в будущем.

«Крым исторически и по праву является российской территорией, мы живём на своей земле, чего не скажешь о поляках. Пусть Сикорский вспомнит о переданных Польше по решению Сталина землях Пруссии, Силезии, Померании, Восточном Бранденбурге, вольном городе Данциге. Может, пора отдать принадлежавшие некогда Германии земли сначала под мандат ООН, а затем провести там референдум», — цитирует парламентария РИА «Новости».