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18 сентября, 12:24

«Ненавидят друг друга»: Политолог пролил свет на отношения Польши и Украины после задержания Усика

Политолог Дудчак: Задержание Усика в Польше не связано с хамством Зеленского

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Telegram / USYK 17

Не стоит думать, что задержанием боксёра Александра Усика в Кракове Польша пыталась насолить Украине за хамское поведение Владимира Зеленского. По мнению политолога Александра Дудчака, спортсмену стоило соблюдать правила проведения в аэропорту. Об этом он рассказал Life.ru, раскрыв детали сложных взаимоотношений Киева и Варшавы.

«На фоне предыдущих событий, задержание Усика выглядело как выпад в сторону Украины от польских властей, но это не так. А настоящие отношения украинцев и поляков, особенно нынешних политических украинцев, известно давно — они друг друга ненавидят», — пояснил политолог.

Политолог также отметил, что сейчас эта ненависть незаметна и Польша с Украиной вынуждены соблюдать определённое приличие. Правда, если бы для Запада не стояли бы в первую очередь интересы Вашингтона с Лондоном — вести борьбу против России — соседи давно бы перегрызли друг другу глотки, а так их объединяет русофобия.

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Напомним, инцидент произошёл в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Правоохранители надели на боксёра наручники и увели на допрос. Жена спортсмена подтвердила факт задержания и заявила, что ничего криминального не произошло. Сейчас атлет находится на свободе. Киев намерен выразить протест Варшаве. СМИ писали, что представители авиакомпании решили, что спортсмен «не в состоянии» подняться на борт.

Ольга Годуненко
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