«Ненавидят друг друга»: Политолог пролил свет на отношения Польши и Украины после задержания Усика

Не стоит думать, что задержанием боксёра Александра Усика в Кракове Польша пыталась насолить Украине за хамское поведение Владимира Зеленского. По мнению политолога Александра Дудчака, спортсмену стоило соблюдать правила проведения в аэропорту. Об этом он рассказал Life.ru, раскрыв детали сложных взаимоотношений Киева и Варшавы.

«На фоне предыдущих событий, задержание Усика выглядело как выпад в сторону Украины от польских властей, но это не так. А настоящие отношения украинцев и поляков, особенно нынешних политических украинцев, известно давно — они друг друга ненавидят», — пояснил политолог.