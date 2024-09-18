В Польше объяснили, зачем боксёра Усика заковали в наручники
Погранслужба Польши: Усика заковали в наручники из-за «активной жестикуляции»
Александр Усик. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / usykaa
На украинского боксёра Александра Усика и его тренера Сергея Лапина надели наручники в аэропорту Кракова из-за их «активной жестикуляции». Об этом заявил пресс-секретарь карпатского коменданта Пограничной стражи Польши майор Яцек Михайловский. Он подчеркнул, что спортсмена не задерживали, а просто проводили в служебное помещение, где провели с ним беседу, после чего отпустили.
«Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли. Это было не задержание», — сказал Михайловский в разговоре с журналистами.
Он также пояснил, что Усика и его тренера пришлось проводить в служебное помещение из-за того, что те потеряли статус пассажиров и отказывались покинуть выход на посадку.
Напомним, инцидент произошёл в аэропорту Кракова вечером 17 сентября. Правоохранители надели на боксёра наручники и увели на допрос. Жена спортсмена подтвердила факт задержания и заявила, что ничего криминального не произошло. Сейчас атлет находится на свободе. Киев намерен выразить протест Варшаве. Усик — бывший абсолютный чемпион мира по боксу, ныне он владеет тремя основными поясами (WBC, WBA и WBO).