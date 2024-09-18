В Польше объяснили, зачем боксёра Усика заковали в наручники

На украинского боксёра Александра Усика и его тренера Сергея Лапина надели наручники в аэропорту Кракова из-за их «активной жестикуляции». Об этом заявил пресс-секретарь карпатского коменданта Пограничной стражи Польши майор Яцек Михайловский. Он подчеркнул, что спортсмена не задерживали, а просто проводили в служебное помещение, где провели с ним беседу, после чего отпустили.

«Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли. Это было не задержание», — сказал Михайловский в разговоре с журналистами.