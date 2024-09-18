«Был не в состоянии»: СМИ узнали, почему Усика и его тренера задержали в аэропорту Кракова

Скандальный украинский боксёр Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова. Это произошло потому, что представитель авиакомпании, взглянув на боксёра и тренера, решил, что они «не в состоянии лететь». Об этом пишет спортивный портал ESPN со ссылкой на источник.

Усик начал спорить и доказывать, что с ним и наставником всё в порядке, а всему виной — изматывающая 14-часовая дорога из Киева. В итоге из-за языкового барьера и упрямости боксёра оба они были задержаны.