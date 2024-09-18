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18 сентября, 07:29

«Был не в состоянии»: СМИ узнали, почему Усика и его тренера задержали в аэропорту Кракова

ESPN: Представитель авиакомпании решил, что Усик «не в состоянии» лететь

Александр Усик. Обложка © ТАСС / ЕРА

Александр Усик. Обложка © ТАСС / ЕРА

Скандальный украинский боксёр Александр Усик был задержан в аэропорту польского Кракова. Это произошло потому, что представитель авиакомпании, взглянув на боксёра и тренера, решил, что они «не в состоянии лететь». Об этом пишет спортивный портал ESPN со ссылкой на источник.

Усик начал спорить и доказывать, что с ним и наставником всё в порядке, а всему виной — изматывающая 14-часовая дорога из Киева. В итоге из-за языкового барьера и упрямости боксёра оба они были задержаны.

Спортсмен вместе со своим тренером и женой держал путь в Валенсию, где он должен был начать тренировки перед реваншем боксёрского поединка с Тайсоном Фьюри, которого украинец одолел в первом бою.

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Напомним, что Александра Усика задержали в аэропорту польского Кракова 17 сентября. Правоохранители надели на него наручники и увели на допроса. Жена боксёра Екатерина подтвердила факт задержания и заявила, что ничего криминального не произошло. Сейчас Усик находится на свободе, о чём заявил ранее Владимир Зеленский.

Владимир Озеров
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