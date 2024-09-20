МИД Украины истерично отреагировал на мечты польского министра иностранных дел Радослава Сикорского передать российский Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. Ведомство выкатило в Telegram-канале пост с отсылкой на украинское прошлое региона и отказалось идти на компромиссы.

«Территориальная численность Украины никогда не была и не может быть закреплена для переговоров и компромиссов. Крым — это Украина. Точка», – пишет раздосадованное министерство, позабывшее, что регион давно выбрал будущее в составе России.

В Киеве добавили, что принадлежность полуострова «никогда не была и не может быть предметом для обсуждения или компромиссов». Аргументировали эту точку зрения они тем, что такой же позиции придерживаются Вооружённые силы страны, партнёры Украины и «международное право».

Напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил провести новый референдум по Крыму через 20 лет. Министр помечтал, чтобы полуостров передали под мандат ООН. По его словам, территория важная для России и президента Владимира Путина, но также она имеет стратегическую важность и для Украины. Вот только способ воплотить эти фантазии Сикорский найти не смог.