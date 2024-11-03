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3 ноября, 11:13

Украине выставят счёт за ограбление крымских пенсионеров

Константинов: В Крыму подсчитают ущерб от похищенных Украиной пенсий и соцвыплат

В Крыму проведут подсчёт похищенных Украиной денежных средств, которые должны были пойти на пенсии и социальные выплаты местному населению за последние десять лет. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Мы оценим объём ущерба, нанесённого банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики. А это, в том числе, и похищенные пенсии, социальные выплаты», — сказал Константинов, передаёт РИА «Новости».

В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей
В Крыму подсчитали ущерб от водной и энергетической блокад, и это триллионы рублей

Напомним, ранее Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил исковые требования властей полуострова по делу о возмещении вреда, причинённого Украиной в результате энергетической блокады. Как инстанция планирует добиваться выплат, пока не известно, однако Херсонская область по примеру Крыма тоже решила судиться с Украиной за причинённый ущерб.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Мария Любицкая
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