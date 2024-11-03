Украине выставят счёт за ограбление крымских пенсионеров

В Крыму проведут подсчёт похищенных Украиной денежных средств, которые должны были пойти на пенсии и социальные выплаты местному населению за последние десять лет. Об этом сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов.

«Мы оценим объём ущерба, нанесённого банковской системе, в результате которой были ограблены крымские банки и их вкладчики. А это, в том числе, и похищенные пенсии, социальные выплаты», — сказал Константинов, передаёт РИА «Новости».