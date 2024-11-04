«Конец игры»: Посол Келин рассказал, что станет с Украиной после завершения СВО
Посол РФ Келин: СВО закончится достижением всех целей, компромиссов не будет
Андрей Келин. Обложка © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Qian Yi
Спецоперация на Украине закончится полным достижением всех целей Москвы, компромиссов не будет. Это будет очевидный «конец игры», заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC.
«Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями», — подчеркнул дипломат.
Келин добавил, что Киев отменит расистские законы, которые напринимал за эти годы. Россия, по мнению дипломата, сохранит контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Посол опроверг утверждения западных политиков об изоляции России, обратив внимание на небольшое число западных стран, придерживающихся этого. В то же время в Казани недавно прошёл саммит БРИКС, который посетили представители 38 крупных государств мира.
Недавно зампред Госдумы Юрий Швыткин заявил, что в зоне проведения спецоперации произошёл перелом. Сейчас ВС РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на многих направлениях, в том числе на Южно-Донецком и Харьковском.