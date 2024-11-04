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4 ноября, 05:36

«Конец игры»: Посол Келин рассказал, что станет с Украиной после завершения СВО

Посол РФ Келин: СВО закончится достижением всех целей, компромиссов не будет

Андрей Келин. Обложка © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Qian Yi

Андрей Келин. Обложка © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Qian Yi

Спецоперация на Украине закончится полным достижением всех целей Москвы, компромиссов не будет. Это будет очевидный «конец игры», заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC.

«Украина будет внеблоковой, неядерной страной с нормальными отношениями со своими соседями», — подчеркнул дипломат.

Келин добавил, что Киев отменит расистские законы, которые напринимал за эти годы. Россия, по мнению дипломата, сохранит контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Посол опроверг утверждения западных политиков об изоляции России, обратив внимание на небольшое число западных стран, придерживающихся этого. В то же время в Казани недавно прошёл саммит БРИКС, который посетили представители 38 крупных государств мира.

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Недавно зампред Госдумы Юрий Швыткин заявил, что в зоне проведения спецоперации произошёл перелом. Сейчас ВС РФ наращивают наступательные действия по отношению к противнику на многих направлениях, в том числе на Южно-Донецком и Харьковском.

Николай Рюмин
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