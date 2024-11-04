Украинские военные напуганы, а их боевой дух сломлен. У них больше нет веских причин воевать. Об этом заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который сотрудничал с ВС РФ во время нахождения на территориях, подконтрольных ВСУ.

«В последние дни моего пребывания в деревне я не встречал ни одного солдата из националистических батальонов. Я встречал только тероборону. Они считают, что веских причин продолжать воевать нет. Они напуганы. Они просто хотят вернуться домой... Их боевой дух исчез», — сказал Мартиндейл в разговоре с РИА «Новости».

Однако, отметил он, есть среди военнослужащих и те, кто до сих пор верен нацистским идеям, которые продвигает киевский режим. Вот только и их боевой дух вскоре падёт.