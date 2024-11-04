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4 ноября, 06:02

«Они напуганы»: Мартиндейл раскрыл правду о моральном настрое в ВСУ

Американец Мартиндейл: Боевой дух бойцов ВСУ упал, они напуганы и хотят домой

Украинские военные напуганы, а их боевой дух сломлен. У них больше нет веских причин воевать. Об этом заявил американец Дэниэл Мартиндейл, который сотрудничал с ВС РФ во время нахождения на территориях, подконтрольных ВСУ.

«В последние дни моего пребывания в деревне я не встречал ни одного солдата из националистических батальонов. Я встречал только тероборону. Они считают, что веских причин продолжать воевать нет. Они напуганы. Они просто хотят вернуться домой... Их боевой дух исчез»,сказал Мартиндейл в разговоре с РИА «Новости».

Однако, отметил он, есть среди военнослужащих и те, кто до сих пор верен нацистским идеям, которые продвигает киевский режим. Вот только и их боевой дух вскоре падёт.

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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года. На протяжении двух лет он передавал России координаты украинских военных объектов. В конце октября американца вывезли с территории Незалежной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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