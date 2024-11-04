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4 ноября, 06:47

Бойцы группировки «Запад» ВС РФ за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ

За прошедшие сутки бойцы ВС РФ успешно захватили 43 опорных пункта ВСУ, а также уничтожили девять миномётных расчётов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Мотострелковые подразделения <...> при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве», — сказал Бигма в разговоре с РИА «Новости».

Также был нанесён ракетный удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации резерва 114-й бригады терробороны противника. Ликвидированы два беспилотника.

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Ранее Life.ru писал, что бойцы морской пехоты ВС России начали движение на Суджу. Военным уже удалось зачистить сёла Мартыновка и Пушкарное, откуда до легендарного памятника Миг-29 — около 3,5 километра.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Мария Любицкая
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