За прошедшие сутки бойцы ВС РФ успешно захватили 43 опорных пункта ВСУ, а также уничтожили девять миномётных расчётов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

«Мотострелковые подразделения <...> при поддержке артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и авиации нанесли поражение живой силе и технике подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Голубовка, Копанки, Ямполовка, Ивановка, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве», — сказал Бигма в разговоре с РИА «Новости».

Также был нанесён ракетный удар из РСЗО «Торнадо-С» по пункту временной дислокации резерва 114-й бригады терробороны противника. Ликвидированы два беспилотника.