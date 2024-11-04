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4 ноября, 06:50

«Неминуемая пауза»: Генерал назвал единственную вещь, которая затормозит наступление ВС РФ

Генерал Греков: Активность боёв на СВО замедлится из-за плохой погоды

Активные боевые действия в зоне спецоперации будут замедлены на время сезона дождей. Особенности почвы не позволят тяжёлой технике и личному составу беспрепятственно перемещаться, рассказывает заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков на полях марафона «Знание. Первые».

«В общем-то, это влияние окажет как на противника, так и на нас. Но уже третий год войны, мы этот сезон пережили в 2022 году и в 2023-м. Примерно проецируем, что будет пауза неминуемая определенная», — сказал Греков.

Замком отметил, что только погода может помешать результативному продвижению российских солдат.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexey Yudenkov

Николай Рюмин
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