Активные боевые действия в зоне спецоперации будут замедлены на время сезона дождей. Особенности почвы не позволят тяжёлой технике и личному составу беспрепятственно перемещаться, рассказывает заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков на полях марафона «Знание. Первые».

«В общем-то, это влияние окажет как на противника, так и на нас. Но уже третий год войны, мы этот сезон пережили в 2022 году и в 2023-м. Примерно проецируем, что будет пауза неминуемая определенная», — сказал Греков.

Замком отметил, что только погода может помешать результативному продвижению российских солдат.