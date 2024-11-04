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4 ноября, 06:39

У СИЗО в Москве взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

SHOT: Два человека пострадали при взрыве у СИЗО в Москве

Карта скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru

Карта скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru

Два человека пострадали при взрыве у СИЗО № 3 московском районе Хорошёво-Мнёвники. По данным SHOT, хлопок прогремел в 09:00 на строительной площадке. Причиной стал газовый баллон с кислородом — в 12-метровом котловане проводили сварочные работы.

У одного рабочего диагностировали переломы рук, второго оглушило. Их госпитализировали.

79-летняя жительница Самары пострадала при взрыве газа в своей квартире
79-летняя жительница Самары пострадала при взрыве газа в своей квартире

Ранее газовый баллон взорвался в кабине грузовика, ехавшего по МКАД. Водителя госпитализировали. Причиной хлопка стала разгерметизация баллона.

Матвей Константинов
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