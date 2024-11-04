У СИЗО в Москве взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Два человека пострадали при взрыве у СИЗО № 3 московском районе Хорошёво-Мнёвники. По данным SHOT, хлопок прогремел в 09:00 на строительной площадке. Причиной стал газовый баллон с кислородом — в 12-метровом котловане проводили сварочные работы.