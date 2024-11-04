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4 ноября, 07:01

Су-35С прикрыли авиацию и вертолёты, работающие по ВСУ в Курской области

Российские истребители Су-35С прикрыли авиацию и вертолёты, работающие по украинской армии в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны. На видео — полёт наших «сушек». Они обнаружили излучаения радиолокационной станции противника.

Работа «Су-35» в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.

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Ранее Минобороны публиковало видео работы российских «Су-25» по ВСУ в приграничье Курской области. «Грачи» нанесли удары по по технике и личному составу противника.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Матвей Константинов
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