Су-35С прикрыли авиацию и вертолёты, работающие по ВСУ в Курской области

Российские истребители Су-35С прикрыли авиацию и вертолёты, работающие по украинской армии в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны. На видео — полёт наших «сушек». Они обнаружили излучаения радиолокационной станции противника.

Работа «Су-35» в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Целью боевого дежурства в воздухе является прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в сообщении.