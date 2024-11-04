«Почему не развалилась»: Запад заинтересовался развитием экономики РФ под давлением санкций

Запад стремится понять, как экономика России справляется с санкционными ограничениями, поэтому могли быть заинтересованы в отправке делегации Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

«Я предполагаю, что визит миссии был согласован с большими западными странами. Не исключаю, что именно они инициировали проведение консультаций. Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали», — приводит РИА «Новости» слова Можина.

Собеседник агентства добавил, что за последние три года МВФ регулярно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций. По его словам, Москва давала своё согласие. В результате в сентябре 2024 года западная делегация должна была посетить РФ, однако визит отменили в день начала консультаций.

Можин пояснил, что против этих консультаций выступили несколько мелких стран Европы, в том числе Литва и Финляндия. Главы этих государств стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. В конечном итоге другие европейские страны были вынуждены согласиться на отмену консультаций. По словам экс-директора от РФ в МВФ, российская экономика продемонстрировала мощь в условиях «неслыханных, небывалых санкций».