Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 08:40

«Самоубийственная авантюра»: Лавров раскрыл план втянуть Европу в войну с РФ

Лавров: Англосаксы рассчитывают на победу над Россией руками киевского режима

Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Вячеслав Викторов

Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Вячеслав Викторов

Европа окажется втянутой в самоубийственную авантюру англосаксов в том случае, если киевский режим провалится, а РФ заполучит серьёзное преимущество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Министр иностранных дел РФ Сергей лавров выступил на открытии симпозиума «Создавая Россию». Видео © Life.ru

«Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы», — подчеркнул министр.

В случае провала намеченных планов англосаксы пойдут на ещё больший риск и подведут Европу к действительно «самоубийственной авантюре» — вступлению в прямой вооружённый конфликт с Россией, отметил министр иностранных дел РФ. Он также выразил сожаление относительно того, что сегодня верхушка европейских стран не видит будущего в многополярном мире, выискивая спасение у « заокеанского гегемона».

Национальный центр «Россия» заработает с открытия симпозиума «Создавая будущее»
Национальный центр «Россия» заработает с открытия симпозиума «Создавая будущее»

Ранее стало известно, что Сергей Лавров планирует посетить Мальту в декабре 2024 года для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Это станет первым визитом дипломата в страну Евросоюза после начала СВО на Украине.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Великобритания
  • Россия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Сергей Лавров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar