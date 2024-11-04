Европа окажется втянутой в самоубийственную авантюру англосаксов в том случае, если киевский режим провалится, а РФ заполучит серьёзное преимущество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

Министр иностранных дел РФ Сергей лавров выступил на открытии симпозиума «Создавая Россию». Видео © Life.ru

«Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы», — подчеркнул министр.

В случае провала намеченных планов англосаксы пойдут на ещё больший риск и подведут Европу к действительно «самоубийственной авантюре» — вступлению в прямой вооружённый конфликт с Россией, отметил министр иностранных дел РФ. Он также выразил сожаление относительно того, что сегодня верхушка европейских стран не видит будущего в многополярном мире, выискивая спасение у « заокеанского гегемона».