«Самоубийственная авантюра»: Лавров раскрыл план втянуть Европу в войну с РФ
Лавров: Англосаксы рассчитывают на победу над Россией руками киевского режима
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Вячеслав Викторов
Европа окажется втянутой в самоубийственную авантюру англосаксов в том случае, если киевский режим провалится, а РФ заполучит серьёзное преимущество. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».
Министр иностранных дел РФ Сергей лавров выступил на открытии симпозиума «Создавая Россию». Видео © Life.ru
«Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы», — подчеркнул министр.
В случае провала намеченных планов англосаксы пойдут на ещё больший риск и подведут Европу к действительно «самоубийственной авантюре» — вступлению в прямой вооружённый конфликт с Россией, отметил министр иностранных дел РФ. Он также выразил сожаление относительно того, что сегодня верхушка европейских стран не видит будущего в многополярном мире, выискивая спасение у « заокеанского гегемона».
Ранее стало известно, что Сергей Лавров планирует посетить Мальту в декабре 2024 года для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Это станет первым визитом дипломата в страну Евросоюза после начала СВО на Украине.