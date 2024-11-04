«Путь в никуда»: Лавров разнёс агрессивную политику НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Члены Североатлантического альянса хотят вести оборонительные бои вдали от собственных территорий, в зоне Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это приведёт их «в никуда», отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее», который проходит в национальном центре «Россия». Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на итоги июльского саммита НАТО в Вашингтоне, на котором альянс «затвердил» за собой главенствующую роль в регионе.

«Если почитать натовскую декларацию, то получается, что для защиты территории своих членов этот «оборонительный» альянс вознамерился вести эти вот «оборонительные» бои и в Южно-Китайском море, и в Тайваньском проливе, в тысяче миль от своих берегов», — отметил министр.

Лавров добавил, что Западу всегда мало мировых войн и они хотят разжечь новый конфликт. Он уверен, что это «путь в никуда», однако американцы продолжают давить на Китай, КНДР и Россию, подрывая архитектуру безопасности.