Стул, книги и даже швабра: Как превратить предметы быта в домашние тренажёры

С наступлением сезона холодов у многих людей, как правило, пропадает желание выходить из дома, что чревато развитием хандры. Активности сенью и зимой особенно необходимы для организма, однако заниматься физкультурой можно прямо в квартире. Об этом рассказала тренер Екатерина Наберухина.

Для домашних тренировок, по её словам, подойдут самые обычные бытовые предметы. К примеру, обладатели большой библиотеки могут использовать книги не только как источник полезных советов, но и как спортивный инвентарь. Опираясь на несколько литературных шедевров, следует делать обратные отжимания, чтобы накачать бицепсы.

Пустые пластиковые бутылки можно наполнить водой или песком и использовать как гантели. Стул в домашних тренировках заменит шар для фитнеса и позволить улучшить равновесие. Упражнений на разные группы мышц из пилатеса и йоги можно проделать при помощи эластичного бинта. И даже швабра будет полезна для ЗОЖ.

«Ручка от неё подойдёт для приседов. Кладем швабру на плечи и медленно приседаем. Так же можно делать выпады. Такие упражнения рассчитаны на разные группы мышц и позволяют проработать всё тело», — рассказала собеседница «Вечерней Москвы».