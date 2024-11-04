Транспорт, кафе и отели: Российские туристы стали лидерами по тратам в Казахстане

Туристы из России за 2024 год потратили 1,8 миллиарда тенге в Казахстане (почти 360 миллионов рублей), что составило 43,8% от всех доходов республики от иностранных туристов. Об этом пишет аналитический портал Finprom.kz со ссылкой на обзор по опросу Бюро национальной статистики Казахстана.

«Самую большую долю в потраченной иностранными туристами сумме в текущем году заняли расходы приезжих из РФ: 43,8%. Россияне оставили в Казахстане 1,8 млрд тенге — на 8,6% больше, чем в 2023 году», — указано в сообщении.

В статье говорится, что также большое количество трат совершили граждане Узбекистана. Они потратили 392,8 миллиона тенге ($802,5 тыс.), что почти на 20% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, в список попали жители Турции, которые увеличили расходы в Казахстане на 10,5%, потратив 299,7 миллиона тенге ($612,3 тыс.).

Иностранные туристы тратили много денег на транспорт, в том числе на авиабилеты, поезда и международные автобусы. Помимо этого, путешественники оставили много денег в кафе, ресторанах, магазинах и отелях. Авторы статьи отметили, что самыми популярными направлениями для путешествий в Казахстане у туристов является крупнейший мегаполис Алма-Ата, столица Астана и горные курорты. Всего за текущий год иностранцы потратили в республике 4,1 миллиарда тенге ($8,4 миллиона), что на 13,4% больше, чем за предыдущий год.