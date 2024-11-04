ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый для обеспечения ВСУ

Бойцы Российской Армии нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал потребности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Также ВС России ударили по цехам производства и местам хранения водных дронов ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах. Использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска.