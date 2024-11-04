ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый для обеспечения ВСУ
Бойцы Российской Армии нанесли поражение нефтеперерабатывающему заводу, который обеспечивал потребности Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.
Также ВС России ударили по цехам производства и местам хранения водных дронов ВСУ, скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах. Использовалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Запад» ВС РФ за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ. Кроме того, были уничтожены девять миномётных расчётов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА.
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