Бойцы «Юга» продвигаются в глубину обороны ВСУ, у противника ошеломляющие потери
Минобороны: Группировка «Юг» продвинулась в глубину обороны противника
Группировка войск «Юг» Армии России продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ. За последние сутки потери противника превысили 490 военных. Основные бои шли в населённых пунктах Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск ДНР.
«Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы», — указали в Минобороны РФ.
Также российские бойцы отразили одну контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.
Напомним, накануне российские военные освободили село Вишнёвое в ДНР. Военный эксперт раскрыл стратегическое значения взятия этого населённого пункта.
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