Группировка войск «Юг» Армии России продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ. За последние сутки потери противника превысили 490 военных. Основные бои шли в населённых пунктах Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск ДНР.

«Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы», — указали в Минобороны РФ.