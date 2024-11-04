Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 10:05

Бойцы «Юга» продвигаются в глубину обороны ВСУ, у противника ошеломляющие потери

Минобороны: Группировка «Юг» продвинулась в глубину обороны противника

Группировка войск «Юг» Армии России продолжает продвигаться вглубь обороны ВСУ. За последние сутки потери противника превысили 490 военных. Основные бои шли в населённых пунктах Константиновка, Предтечино, Миньковка, Часов Яр, Курахово, Дальнее и Северск ДНР.

«Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, боевая бронированная машина «Kirpi» турецкого производства, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, два склада боеприпасов и шесть станций радиоэлектронной борьбы», — указали в Минобороны РФ.

Также российские бойцы отразили одну контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, накануне российские военные освободили село Вишнёвое в ДНР. Военный эксперт раскрыл стратегическое значения взятия этого населённого пункта.

ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый для обеспечения ВСУ
ВС России поразили нефтеперерабатывающий завод, используемый для обеспечения ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PavelNecas

Полина Никифорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar