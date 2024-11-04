Военный эксперт раскрыл стратегическое значение взятия села Вишнёвое в ДНР

Переход села Вишнёвое в ДНР под контроль ВС РФ имеет стратегическое значение в рамках СВО, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, взятие населённого пункта позволит Армии России окружить город Курахово, который очень важен для ВСУ.

«Вот Кураховку вчера освободили — это уже пригород Курахово. Мы окружаем Курахово. Это очень большой по меркам ДНР город и очень важный для киевского режима, потому что это их логистика», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Он также подчеркнул, что далее перед российской армии раскинется Днепропетровская область. ВС РФ подходят и с юга, запада, и востока, чтобы организовать оперативное окружение.