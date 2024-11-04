Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать, рассказала волонтёр

Из мест заключения начали освобождать пленных бойцов ВСУ, которые непричастны к военным преступлениям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтёра Марину Ашифину.

«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что непричастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением и они остаются жить на территории РФ», — рассказала волонтёр Марина Ашифина.