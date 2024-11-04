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4 ноября, 12:33

Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать, рассказала волонтёр

РИАН: Непричастных к преступлениям пленных из ВСУ начали освобождать

Из мест заключения начали освобождать пленных бойцов ВСУ, которые непричастны к военным преступлениям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на волонтёра Марину Ашифину.

«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что непричастны ни к каким военным преступлениям, они не совершали ничего жестокого над мирным населением и они остаются жить на территории РФ», — рассказала волонтёр Марина Ашифина.

Ранее в ДНР пленные украинские бойцы смогли встретиться со своими родственниками. Встречу организовали волонтёры. Такие мероприятия проводятся довольно часто по всей России.

Брошенный командованием боец ВСУ обрадовался появлению российских военных
Брошенный командованием боец ВСУ обрадовался появлению российских военных
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Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Полина Никифорова
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