Инженерные подразделения группировки войск «Запад» успешно очищают Купянское направление от коварных ловушек, которые при отступлении оставляют ВСУ. Бойцы ВС РФ шутят, что для каждого снаряда требуется «творческий подход» — например, техника «сэндвича» позволяет уничтожить сразу большое количество «подарков» от врага.

Как передаёт телеканал «Звезда», сапёры укладывают неразорвавшиеся снаряды ВСУ «сэндвичем»: чем больше калибр, тем выше кладётся боеприпас. Это позволяет специалистам уменьшить расстояние разлёта осколков и ударную волну, чтобы не навредить ближайшим населённым пунктам.

«Очень тяжело уничтожать снаряды, которые прошли через ствол, они взведены, они в боевой готовности. Любое неправильное перемещение этих снарядов может привести к детонации», — рассказал замком роты разминирования с позывным Контракт.