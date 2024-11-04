«Творческий подход»: Как российские сапёры уничтожают снаряды ВСУ
Сапёр Контракт: Для уничтожения снарядов ВСУ используются «сэндвичи»
Инженерные подразделения группировки войск «Запад» успешно очищают Купянское направление от коварных ловушек, которые при отступлении оставляют ВСУ. Бойцы ВС РФ шутят, что для каждого снаряда требуется «творческий подход» — например, техника «сэндвича» позволяет уничтожить сразу большое количество «подарков» от врага.
Как передаёт телеканал «Звезда», сапёры укладывают неразорвавшиеся снаряды ВСУ «сэндвичем»: чем больше калибр, тем выше кладётся боеприпас. Это позволяет специалистам уменьшить расстояние разлёта осколков и ударную волну, чтобы не навредить ближайшим населённым пунктам.
«Очень тяжело уничтожать снаряды, которые прошли через ствол, они взведены, они в боевой готовности. Любое неправильное перемещение этих снарядов может привести к детонации», — рассказал замком роты разминирования с позывным Контракт.
Ранее российские сапёры уличили ВСУ в неумении ставить мины. Специалистам ВС РФ рассказали, что, покидая приграничье, украинские боевики оставляют ловушки. Благо, делают это весьма неумело.
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