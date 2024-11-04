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4 ноября, 11:26

В Румынии подняли в воздух истребители из-за беспилотников, летевших на Украину

В Румынии подняли в воздух истребители F-16 из-за обнаружения в приграничном воздушном пространстве страны группу БПЛА. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны европейской республики. В уезде Тулча объявляли тревогу.

«Для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве с 86-й авиабазы Борча взлетели два самолёта F-16 ВВС Румынии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дроны направлялись в сторону Украины. Радиолокационная служба государства не зафиксировала нарушения воздушного пространства Румынии. Сейчас проводится проверка на предмет наличия фрагментов беспилотников.

В Румынии подняли истребители для перехвата неопознанных целей
В Румынии подняли истребители для перехвата неопознанных целей

Недавно российские войска ударили по военным объектам в посёлке Затока Одесской области, в том числе был повреждён мост, который служил маршрутом для поставок оружия из Румынии. Местные власти не дали никаких комментариев.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PFI

Николай Рюмин
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