В Румынии подняли в воздух истребители из-за беспилотников, летевших на Украину

В Румынии подняли в воздух истребители F-16 из-за обнаружения в приграничном воздушном пространстве страны группу БПЛА. Об этом докладывает пресс-служба Минобороны европейской республики. В уезде Тулча объявляли тревогу.

«Для наблюдения за ситуацией в воздушном пространстве с 86-й авиабазы Борча взлетели два самолёта F-16 ВВС Румынии», — говорится в сообщении.

Сообщается, что дроны направлялись в сторону Украины. Радиолокационная служба государства не зафиксировала нарушения воздушного пространства Румынии. Сейчас проводится проверка на предмет наличия фрагментов беспилотников.