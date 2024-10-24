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Регион
24 октября, 02:43

В Румынии подняли истребители для перехвата неопознанных целей

МО Румынии: Истребители F-16 отреагировали на цели у границы с Украиной

В Румынии экстренно подняли в воздух два истребителя F-16 после того, как радары зафиксировали две неопознанные воздушные цели у границы с Украиной. Согласно данным Министерства обороны страны, объекты были обнаружены вечером, 23 октября, в районе уезда Тулча.

Цель двигалась в сторону города Тулча, однако сигнал был потерян через 15 минут. Вскоре после этого радары зафиксировали новый объект, который двигался в другом направлении, к населённому пункту Журиловка.

Несмотря на экстренные меры, истребители не смогли установить визуальный контакт с объектами. Радарный сигнал от второго объекта исчез в 9 километрах от Журиловки, после чего тревога была отменена, а боевые самолёты вернулись на базу. Поиски объектов продолжаются в двух районах, где сигнал был потерян.

Министерство обороны Румынии находится в постоянном контакте с союзными структурами для оперативного реагирования на любые инциденты в регионе.

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Как сообщал Life.ru, Румыния регулярно сталкивается с инцидентами, связанными с неопознанными воздушными объектами у границы с Украиной. Так, в сентябре румынские истребители были подняты на перехват российского беспилотника, пересёкшего границу. Несмотря на экстренные меры, дрон самостоятельно покинул воздушное пространство страны, и сбивать его не пришлось. Военные службы активно отслеживали этот и подобные инциденты, что подчёркивает напряжённость в регионе на фоне конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Кирилл Сосновских
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