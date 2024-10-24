В Румынии подняли истребители для перехвата неопознанных целей

В Румынии экстренно подняли в воздух два истребителя F-16 после того, как радары зафиксировали две неопознанные воздушные цели у границы с Украиной. Согласно данным Министерства обороны страны, объекты были обнаружены вечером, 23 октября, в районе уезда Тулча.

Цель двигалась в сторону города Тулча, однако сигнал был потерян через 15 минут. Вскоре после этого радары зафиксировали новый объект, который двигался в другом направлении, к населённому пункту Журиловка.

Несмотря на экстренные меры, истребители не смогли установить визуальный контакт с объектами. Радарный сигнал от второго объекта исчез в 9 километрах от Журиловки, после чего тревога была отменена, а боевые самолёты вернулись на базу. Поиски объектов продолжаются в двух районах, где сигнал был потерян.

Министерство обороны Румынии находится в постоянном контакте с союзными структурами для оперативного реагирования на любые инциденты в регионе.