«Не та дискуссия»: Британия вновь отказалась возместить ущерб за работорговлю
Глава МИД Британии Лэмми: Лондон не будет выплачивать репарации за работорговлю
Правительство Великобритании не намерено материально возмещать ущерб странам Содружества за работорговлю. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми.
«[Тема выплаты репараций] — не та дискуссия, которую хотят люди», — пояснил министр в интервью вещательной корпорации Би-би-си (BBC).
Дипломат уточнил, что речь не идёт о «переводе денежных средств» пострадавшим странам, особенно на фоне непростой экономической обстановки в самом Соединённом Королевстве. При этом Лэмми счёл «ужасным периодом» трансатлантическую работорговлю в истории Великобритании. По его словам, эти события оставили «шрамы» для страны. Глава британского МИД отметил, что сам является потомком порабощённых людей. Лэмми дополнил, что Лондон готов развивать отношения с государствами Содружества благодаря сотрудничеству в сфере образования и науки.
А ранее Life.ru сообщал, что Великобритания отказалась принести извинения за работорговлю. В Лондоне отметил, что позиция властей по поводу выплат репараций не изменилась. Тем не менее, отметили там, Великобритания будет продолжать сотрудничество с партнёрами для решения актуальных проблем.
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