«Не та дискуссия»: Британия вновь отказалась возместить ущерб за работорговлю

Правительство Великобритании не намерено материально возмещать ущерб странам Содружества за работорговлю. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми.

«[Тема выплаты репараций] — не та дискуссия, которую хотят люди», — пояснил министр в интервью вещательной корпорации Би-би-си (BBC).

Дипломат уточнил, что речь не идёт о «переводе денежных средств» пострадавшим странам, особенно на фоне непростой экономической обстановки в самом Соединённом Королевстве. При этом Лэмми счёл «ужасным периодом» трансатлантическую работорговлю в истории Великобритании. По его словам, эти события оставили «шрамы» для страны. Глава британского МИД отметил, что сам является потомком порабощённых людей. Лэмми дополнил, что Лондон готов развивать отношения с государствами Содружества благодаря сотрудничеству в сфере образования и науки.