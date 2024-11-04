Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 12:07

«Не та дискуссия»: Британия вновь отказалась возместить ущерб за работорговлю

Глава МИД Британии Лэмми: Лондон не будет выплачивать репарации за работорговлю

Правительство Великобритании не намерено материально возмещать ущерб странам Содружества за работорговлю. Об этом заявил глава МИД Соединённого Королевства Дэвид Лэмми.

«[Тема выплаты репараций] — не та дискуссия, которую хотят люди», — пояснил министр в интервью вещательной корпорации Би-би-си (BBC).

Дипломат уточнил, что речь не идёт о «переводе денежных средств» пострадавшим странам, особенно на фоне непростой экономической обстановки в самом Соединённом Королевстве. При этом Лэмми счёл «ужасным периодом» трансатлантическую работорговлю в истории Великобритании. По его словам, эти события оставили «шрамы» для страны. Глава британского МИД отметил, что сам является потомком порабощённых людей. Лэмми дополнил, что Лондон готов развивать отношения с государствами Содружества благодаря сотрудничеству в сфере образования и науки.

Чешская ОПГ трудоустраивала в британский McDonald's купленных у мафии рабов
Чешская ОПГ трудоустраивала в британский McDonald's купленных у мафии рабов

А ранее Life.ru сообщал, что Великобритания отказалась принести извинения за работорговлю. В Лондоне отметил, что позиция властей по поводу выплат репараций не изменилась. Тем не менее, отметили там, Великобритания будет продолжать сотрудничество с партнёрами для решения актуальных проблем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Devis M

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar