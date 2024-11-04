Учёные нашли подтверждения скандинавского мифа о Рагнарёке

Скандинавский миф про Рагнарёк (всеобщую гибель живого на Земле) мог быть вполне обоснован реальными событиями, которые разворачивались около 1500 лет назад. Тогда случился природный катаклизм, который поверг регион в «годы тьмы» под облаком пепла проснувшегося вулкана. Это выяснили датские учёные, их исследование публикует Archaeological Science: Reports.

Сотрудники Национального музея Дании изучили годичные кольца 650 кусков дуба, которые жители Скандинавии заготовили в период с 300 по 800 годы нашей эры. Оказалось, что с 536 года кольца стали уже, чем прежде, и сузились ещё в 539-541 годах.

Такое явление сигнализирует о недружелюбных погодных условиях. Учёные выяснили, что в течение трёх лет тогда царила вулканическая зима. Небо заволокла завеса пепла, которая не пропускала солнечный свет в течение года, посему температура значительно упала. Люди в то время сильно зависели от земли, которая их кормила, соответственно, холода уничтожали урожай, а люди гибли массами. Сообщают, что в тот период умерло около половины населения Швеции и Норвегии.

Согласно легенде о Рагнарёке, конец мира начинается с трёхлетней зимы. Исследователи отметили, что за те года из-за вымирания людей многие поля заросли лесами.